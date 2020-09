Giappone: presidenza Ldp, Suga ritiene inevitabile aumento imposta consumi ma non a breve (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Suga si è presentato come il candidato della continuità rispetto alle politiche di Abe, comprese quelle economiche, basate sull’allentamento monetario, lo stimolo fiscale e le strategie di crescita, note come “Abenomics”, e ha promesso sostegno all’industria del turismo, duramente colpita dalla pandemia di coronavirus, e l’istituzione di un’agenzia governativa dedicata alla digitalizzazione delle procedure amministrative. Sull’economia sono emerse le divergenze più marcate. Kishida ha evidenziato la necessità di politiche di ridistribuzione della ricchezza e correzione delle disparità. Ishiba ha affermato che l’Abenomics è insufficiente per sfruttare il potenziale delle industrie primarie, delle piccole imprese, delle imprese femminili e per rivitalizzare le aree regionali. (segue) (Git)