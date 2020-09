Giappone: presidenza Ldp, Suga ritiene inevitabile aumento imposta consumi ma non a breve (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito liberaldemocratico eleggerà il nuovo presidente il 14 settembre e il vincitore dovrà poi essere votato come premier dalla Dieta, dove la coalizione di governo guidata dall’Ldp ha la maggioranza. Una sessione parlamentare straordinaria si terrà il 16 settembre. L’elezione è stata indetta in seguito all’annuncio di dimissioni, il 28 agosto, da parte di Abe, per motivi di salute, la riacutizzazione della sua colite ulcerosa. È la seconda volta che Abe è costretto a dimettersi per la malattia intestinale che lo affligge. La prima risale al settembre del 2007, dopo un anno di governo. Nel 2012 il politico è tornato al potere e ha detto di aver superato la patologia grazie all’assunzione di un nuovo farmaco. Il 24 agosto Abe è diventato il primo ministro più longevo del Giappone in termini di giorni in carica consecutivi, 2.799, superando il precedente record del suo prozio Eisaku Sato. (Git)