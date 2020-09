Brasile: coronavirus, tribunale proibisce ritorno a scuola a Rio senza un vaccino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I giudici del Tribunale del lavoro dello stato di Rio de Janeiro hanno vietato la ripresa delle lezioni nelle scuole di ogni ordine e grado fino a quando insegnanti e studenti non saranno vaccinati contro la Covid-19 o comunque "fino a quando non sarà dimostrato, concretamente, attraverso studio tecnico o altro, che non ci siano rischi per gli studenti, gli insegnanti e la società". La sentenza dei giudici di Rio de Janeiro fa seguito all'azione giudiziaria promossa dall'Unione degli insegnanti del municipio di Rio (Sinpro-Rio) in cui si chiedeva di vietare l'apertura delle scuole. Il governo dello stato aveva permesso la riapertura dal prossimo lunedì 14 settembre, concedendo tuttavia discrezionalità ai singoli governi municipali nel decidere le date per l'effettiva riapertura. Nelle scuole statali invece il rientro era previsto per il 5 ottobre solo per gli studenti che non avendo accesso a internet o al computer non potevano seguire la lezioni a distanza. (segue) (Brb)