Brasile: coronavirus, tribunale proibisce ritorno a scuola a Rio senza un vaccino (2)

- Nonostante i numerosi studi e sperimentazioni in fase avanzata in corso in tutto il mondo e al netto dell'ottimismo manifestato da parte di molti paesi, al momento non c'è alcuna sicurezza che un vaccino contro la Covid-19 possa essere messo a disposizione nel corso dei prossimi mesi. Secondo le stime dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), bisognerà aspettare il 2021 per avere il siero disponibile e il 2022 perché questo possa essere somministrato all'intera popolazione mondiale. (segue) (Brb)