Brasile: coronavirus, tribunale proibisce ritorno a scuola a Rio senza un vaccino (3)

- Ad oggi in Brasile sono almeno 129.522 i morti per patologie riconducibili al contagio da nuovo coronavirus in Brasile, mentre il numero complessivo di contagi è salito ad almeno 4.238.446 casi. Il tasso di incidenza è cresciuto ancora nelle ultime 24 ore raggiungendo i 2.016 contagi ogni 100 mila abitanti. Il tasso di mortalità (numero di persone morte sul totale della popolazione), in costante crescita nelle ultime due settimane è cresciuto ulteriormente attestandosi al 61,6 per cento, mentre il tasso di letalità (numero di deceduti per i quali era stata diagnosticata la Covid) è del 3,1 per cento. (segue) (Brb)