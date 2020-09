Usa: improbabile un nuovo pacchetto d’aiuti prima delle elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È improbabile che il Congresso degli Stati Uniti riuscirà ad approvare un nuovo pacchetto di aiuti contro la crisi originata dal coronavirus prima delle elezioni del prossimo novembre, dopo che ieri il Senato ha bocciato la proposta da circa 500 miliardi di dollari avanzata dal leader repubblicano Mitch McConnell. Lo scrive oggi il “Washington Post”, ricordando come molte delle misure varate nel quadro del Cares Act di marzo siano già scadute e come, secondo gli ultimi dati del dipartimento del Lavoro, circa 29 milioni di statunitensi siano ancora senza lavoro a causa della crisi sanitaria. Ieri, come atteso, i democratici hanno bocciato il pacchetto proposto al Senato dai repubblicani, che non è riuscito a raccogliere i 60 voti a favore necessari per proseguire l’iter alla Camera dei rappresentanti. Per la proposta di McConnell hanno votato 52 senatori, tutti i repubblicani con l’eccezione di Rand Paul. I democratici hanno mostrato compattezza votando tutti contro il disegno di legge. Al momento, scrive il “Washington Post”, non ci sono segnali di ripresa dei negoziati tra le due parti, dopo che i colloqui sono falliti lo scorso agosto. (segue) (Nys)