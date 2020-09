Usa: improbabile un nuovo pacchetto d’aiuti prima delle elezioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La bocciatura della proposta repubblicana è giunta nonostante la Federal Reserve e altri istituti finanziari avessero sottolineato in precedenza la necessità di ulteriori forme di assistenza pubblica per evitare un crollo dell’economia ancora più drastico quest’anno. Dopo il voto, la presidente della Camera dei rappresentanti e leader democratica Nancy Pelosi ha difeso la posizione dei Dem. “Non vogliamo andare a casa senza una nuova legge, ma non possiamo nemmeno accontentarci di una soluzione scadente”, ha affermato la Pelosi in risposta alle dichiarazioni del repubblicano Derek Kilmer, capo della corrente centrista Nuova coalizione democratica, che ha sottolineato l’importanza di estendere per lo meno i sussidi extra per i disoccupati. Il Cares Act, pacchetto da 2 mila miliardi di dollari approvato a marzo, garantiva sussidi da 600 dollari a settimana per gli statunitensi che hanno perso il lavoro a causa della crisi, aiuto che tuttavia è scaduto alla fine di luglio. (segue) (Nys)