Usa: improbabile un nuovo pacchetto d’aiuti prima delle elezioni (3)

- Nella proposta di McConnell erano previsti sussidi di disoccupazione da 300 dollari a settimana, oltre che una nuova tornata di finanziamenti per le piccole imprese. Non erano invece inclusi una seconda tornata di assegni individuali una tantum da 1.200 dollari, nonostante tale misura fosse sostenuta anche dalla Casa Bianca, né nuovi fondi per città e Stati. Secondo Charles Schumer, leader dei democratici al Senato, la proposta bocciata ieri era “un tentativo piuttosto trasparente di mostrare che i repubblicani stanno facendo qualcosa, quando in realtà non vogliono fare assolutamente niente”. Schumer ha anche definito i repubblicani “nemici del bene” e McConnell “segretario al Cinismo”. Quest’ultimo ha risposto che “l’unico nemico è il coronavirus”. “Spero ancora che, una volta bocciato questo disegno di legge, ci sia una significativa possibilità che i senatori repubblicani riprendano il senno e inizino a negoziare in maniera seria”, ha aggiunto Schumer. (Nys)