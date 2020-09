Lega: Salvini, imbrattata sede a Voghera, non ci faremo intimidire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della Lega Matteo Salvini commenta in una nota l’atto vandalico ai danni di una sede del partito a Voghera: “Sede elettorale della Lega imbrattata, scritte e minacce sui nostri manifesti e sui muri della città, anche a Voghera qualche balordo estremista pensa di intimidirci. Non ci riuscirà: andiamo avanti più forti di prima, col sorriso, con la forza delle idee e con l’entusiasmo delle migliaia di italiane e italiani che - da Nord a Sud - riempiono le nostre piazze”. (Com)