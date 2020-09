Roma: confermata condanna Casamonica per raid Roxy bar, Astorre (Pd) "grazie a Roxana"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato rigettato il ricorso dei difensori di Antonio Casamonica da parte dei giudici della Quinta sezione della Cassazione e quindi la conferma della condanna a 6 anni per l'esponente del clan autore, nel 2018, del raid in un bar della Romanina a Roma. "Con la conferma della condanna contro un esponente del clan Casamonica che due anni fa si rese protagonista dell'aggressione al Roxy Bar a Roma giustizia è fatta", commenta in una nota il segretario del Pd Lazio Bruno Astorre. "Il coraggio e il senso civico dei proprietari del bar, di Roxana Roman e la vicinanza di un intero quartiere così come di tanti esponenti delle istituzioni e in primis del Pd hanno sconfitto la cultura della paura, delle minacce, dell'omertà. Siamo e saremo sempre - conclude Astorre - in prima fila per la legalità e i diritti dei cittadini".(Com)