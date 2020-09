Russia-Bielorussia: Cremlino conferma visita di Lukashenko il 14 settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko si recherà in visita in Russia il 14 settembre. Lo ha confermato il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, aggiungendo che non è prevista la firma di documenti dopo i colloqui con il capo di stato russo, Vladimir Putin. "Sì, la visita di Lukashenko si terrà davvero lunedì 14 settembre. Sarà una visita di lavoro, per colloqui con il presidente Putin", ha dichiarato Peskov ai giornalisti, secondo quanto riferito da "Ria Novosti". Il portavoce del Cremlino ha confermato che saranno trasmesse le dichiarazioni di apertura dei presidenti. (Rum)