Droga: sorpreso con 2,3 kg di hashish, arrestato pregiudicato nel Milanese

- Un pregiudicato di 41 anni è stato arrestato dai Carabinieri di Cologno Monzese (MI) per spaccio dopo aver tentato di disfarsi di un sacchetto contenente 2,3 chilogrammi di hashish. Ieri pomeriggio i militari hanno notato l’uomo appoggiato a un’auto in via Papa Giovanni XXIII nel comune dell’hinterland. Alla vista delle divise, il 41enne è scappato a piedi e durante la breve fuga, prima di essere bloccato, ha buttato via la droga, che è stata poi recuperata. Gli uomini dell’Arma hanno quindi eseguito una perquisizione domiciliare a casa dell'uomo dove sono stati trovati, nascosti in un armadio, 2760 euro in contanti, ritenuti il provento dell’attività di spaccio. La droga, l’auto (intestata a un prestanome) e il denaro sono stati sequestrati. (Rem)