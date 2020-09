Germania: sì a "tenente colonnella", il ministero della Difesa intende introdurre i gradi al femminile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Difesa tedesco intende introdurre, “entro un anno”, la declinazione dei gradi al femminile per le donne nelle Forze armate (Bundeswehr). È quanto riferisce il quotidiano “Die Welt”, affermando di aver visionato la relativa proposta che dovrebbe essere sottoposta alla titolare del dicastero Annegret Kramp-Karrenbauer, presidente dimissionaria dell'Unione cristiano-democratica (Cdu).Finora, per il personale femminile della Bundeswehr, il grado viene declinato al maschile, ma preceduto dall'appellativo “Signora”. In futuro, il grado stesso sarà “di genere”. Tuttavia, vi saranno delle eccezioni per i gradi di capitano e colonnello, che non verranno virati al femminile. Allo stesso tempo, saranno di genere i composti che contengono tale qualifica, per esempio “tenente colonnella”.Intanto, la proposta non pare aver suscitato l'entusiasmo delle deputate che siedono nella commissione Difesa del Bundestag. Marie-Agnes Strack-Zimmermann, esponente del Partito liberaldemocratico (Fdp), ha dichiarato: “I gradi al femminile sono del tutto irrilevanti, credo che la Bundeswehr abbia altre preoccupazioni”. A sua volta, Siemtje Moeller, deputata del Partito socialdemocratico tedesco (SpD) ha affermato che, “in linea di principio è positivo pensare a un linguaggio non discriminatorio”. Tuttavia, ha evidenziato la deputata della SpD, il personale femminile della Bundeswehr “non si lamenta di un grado non di genere, ma della mancanza di giubbotti di protezione, carenza di stivali o armadi vuoti, tanto da non avere una tuta da volo della propria taglia”. (Geb)