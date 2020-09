Difesa: Taiwan, presidente Tsai visita base aerea dopo ripetute incursioni militari cinesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente di Taiwan Tsai Ing-wen ha visitato oggi una base missilistica aerea dell'Isola, dove ha esortato le truppe a essere risolute nella difesa della sovranità e della democrazia, a causa delle tensioni sempre maggiori con la Cina. Questa mattina, il ministero degli Esteri di Taiwan era già intervenuto condannando la "grave provocazione" da parte di Pechino dopo che questa settimana i suoi jet militari sono penetrati nella zona di difesa aerea dell'isola per due giorni consecutivi. "Al momento, le molestie da parte degli aerei cinesi e le esercitazioni militari intorno a Taiwan sono state abbastanza frequenti. Credo che sia chiaro a tutti quale sia lo loro missione e so che avete un'enorme responsabilità. I cieli e il popolo di Taiwan sono al sicuro grazie al vostro duro lavoro", ha detto Tsai rivolgendosi al personale militare. "Non cedete un centimetro della sovranità della nazione e tenetevi saldi alla democrazia e alla libertà. Questa è la nostra convinzione e determinazione a proteggere e difendere il nostro paese", ha aggiunto. (segue) (Cip)