Milano: Boccalini (Taxiblu), senza indotto del turismo pochi margini di ripresa

- Emilio Boccalini presidente di Taxiblu 02.4040, dichiara in una nota: “La vocazione turistica di Milano si è fortemente connotata in questi ultimi anni e mai come oggi capiamo quanto sia strategicamente importante per il nostro lavoro. La forte crisi che sta colpendo il settore turistico e tutto quello che è l’indotto ad esso collegato mette a seria prova e in discussione infatti anche il nostro comparto. Gli eventuali margini di ripresa che speriamo di avere nei prossimi mesi sono fortemente correlati alla riuscita e alla realizzazione ad esempio dei piccoli e grandi eventi cittadini e alla capacità di questi di attirare, seppur ovviamente in maniera ridotta rispetto alla normalità, un po’ di turisti. D'altronde lo scenario di Milano, soprattutto per quanto riguarda le attività commerciali, anche nelle zone centrali, è piuttosto desolante. Non passa settimana senza che non aumentino le vetrine dei negozi e dei ristoranti chiusi e le attività ancora aperte, compresi gli alberghi, sono fortemente in crisi. Per noi tutto questo si traduce in svariati minuti di attesa per una corsa. Con i voucher Taxi – conclude Boccalini- qualcosa si sta muovendo ma la ripartenza qui a Milano non può prescindere dal turismo e dalla clientela ‘business’”. (Com)