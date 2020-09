Turismo: Gregori (Pd), da Regione Lazio boccata d'ossigeno per imprese del settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Augusto Gregori, membro della segreteria e responsabile industria commercio artigianato e turismo del Partito democratico del Lazio, commenta lo stanziamento di 10 milioni di euro da parte della Regione Lazio in favore delle imprese del settore turistico. "Siamo molto contenti di questa misura presa dalla Regione Lazio - afferma Gregori in una nota – che con il fondo da 10 milioni di euro darà una boccata d'ossigeno per il Turismo del Lazio e per le imprese dei nostri territori. Non possiamo dimenticare che il turismo è un importante volano anche per altri comparti economici e non può prescindere da adeguati investimenti, che il settore pubblico può e deve incentivare sempre di più, trovando strumenti anche anticonvenzionali che mettano subito a terra le risorse. Per questo - aggiunge - come segreteria del Partito democratico del Lazio esprimiamo soddisfazione per una misura che immette liquidità nel comparto turistico, un impulso che avevamo dato con il progetto Turismo 5.0, che a noi sta molto a cuore e che giorno dopo giorno stiamo costruendo nei territori con associazioni e operatori del settore. Questo – conclude Gregori – è il primo passo di un cammino lungo e difficile, che deve vedere politica ed enti locali vicini alle imprese e al mondo produttivo". (Com)