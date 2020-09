Israele: coronavirus, dal 18 settembre concreta possibilità di una nuova serrata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo israeliano voterà domenica, 13 settembre, la decisione del gabinetto di imporre una nuova serrata di due settimane, a partire dal 18 settembre, per contenere la diffusione della Covid-19. Lo rende noto il quotidiano israeliano “Haaretz”. La decisione del gabinetto di governo giunge mentre è in vigore, fino al 15 settembre, una serrata in 40 distinte località di Israele. Il nuovo “lockdown” – se approvato dal governo – entrerà in vigore in concomitanza con Rosh Hashana, il capodanno ebraico, che quest’anno si celebrerà dal 18 al 20 settembre. Eventualmente la nuova serrata resterebbe in vigore anche durante la celebrazione di Yom Kippur (27-28 settembre) e per parte di Sukkot (2-9 ottobre). L’ipotesi di imporre una nuova serrata era circolata nei giorni scorsi a causa dell’incremento dei contagi. Negli ultimi giorni sono stati riscontrati oltre 4mila nuovi positivi al giorno, portando il totale dei contagi dall’inizio della pandemia a 144.267 su una popolazione di 8,8 milioni di abitanti. (segue) (Res)