Israele: coronavirus, dal 18 settembre concreta possibilità di una nuova serrata (3)

- Al termine della riunione del gabinetto di governo, l’ufficio del primo ministro, Benajmin Netanyahu, ha diramato una dichiarazione, secondo cui la squadra incaricata di supervisionare la gestione della pandemia ha suggerito di issare "bandiera rossa". "Hanno detto che sebbene il numero di pazienti gravi in Israele sia ancora relativamente basso, può cambiare in un istante, quindi gli ospedali non saranno in grado di curarli e ci saranno molti (casi) gravi e molti morti", ha detto Netanyahu. "Dicono che occorre agire, ma dobbiamo compiere quei passi con attenzione, non in modo sconsiderato", ha concluso. Nei giorni scorsi, i ministri ultraortodossi Yaakov Litzman e Aryeh Deri hanno chiesto a Netanyahu di elaborare una politica separata che consentisse i servizi di preghiera al chiuso durante le vacanze, anche se fosse stato istituito un blocco. Hanno chiesto che tutte le sinagoghe siano trattate come se fossero dei luoghi “arancioni” nel piano semaforico che attualmente consente l'assembramento al chiuso di un massimo di 25 persone. (Res)