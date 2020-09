© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Soltanto la Banca centrale europea (Bce) ha diritto di emettere valuta e “non può essere messa a repentaglio” da progetti di criptovalute come Libra, l'iniziativa elaborata da Facebook. È quanto dichiarato dal ministro dell'Economia e delle Finanze francese, Bruno Le Maire, a margine della riunione del Consiglio Economia e Finanze dell'Ue (Ecofin), in corso oggi a Berlino in via informale. (Geb)