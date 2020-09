Libano: polizia militare interroga 20 persone per incendio al porto di Beirut

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia militare libanese ha interrogato almeno 20 persone sospette, coinvolte nei lavori di manutenzione che avrebbero provocato il vasto incendio divampato ieri nel porto di Beirut. Lo riferisce il quotidiano libanese “L’Orient Le jour”. Tra le persone interrogate figura un responsabile dell’impresa Bcc Logistics, che aveva affittato il magazzino della zona franca dove ha avuto luogo l’operazione di saldatura che avrebbe provocato l’incendio di ieri. L’impresa Bcc Logistics ha respinto tutte le accuse in un comunicato, facendo appello a “determinare le cause dell’incendio”. Secondo quanto dichiarato ieri dal ministro uscente dei Trasporti e dei lavori pubblici di Beirut, Michel Najjar, all’origine del vasto incendio sarebbero state le scintille prodotte da una sega per metalli, utilizzata durante lavori di manutenzione nella struttura coinvolta. Nell’incendio, secondo la Croce rossa internazionale, sono stati distrutti in grande quantità aiuti alimentari e questo potrebbe rendere più difficoltose le operazioni di assistenza umanitaria nel Paese. (Res)