Russia: ministero Esteri commenta estensione sanzioni dell'Ue, "retorica distruttiva"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'estensione delle sanzioni dell'Unione europea si inserisce nella retorica distruttiva delle relazioni con la Russia. Lo ha affermato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. Mosca chiede all'Ue di abbandonare la politica di restrizioni unilaterali. Giovedì, l'Unione europea ha prorogato per sei mesi, fino a metà marzo 2021, le sanzioni individuali contro la Federazione russa."Percepiamo questo passo come un'altra occasione persa per uscire dalla situazione di stallo in cui l'Ue si è spinta, collegando le prospettive di sviluppo delle relazioni con il nostro paese alla situazione in Ucraina. Una linea assolutamente distruttiva quella del mantenere una retorica accusatoria contro il nostro paese", ha dichiarato Zakharova. "Chiediamo all'Ue di abbandonare la politica di restrizioni unilaterali, che non rispettano le norme e lo spirito del diritto internazionale", ha aggiunto Zakharova. (Rum)