Slovacchia: arrestato l'ex capo dell'unità anti-corruzione della Naka

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Robert Krajmer, ex direttore dell'unità anti-corruzione dell'Agenzia criminale nazionale della Slovacchia (Naka) è stato arrestato dalla polizia ieri sera. Lo riporta l'agenzia di stampa "Tasr", secondo la quale la polizia lo ha portato via da casa sua a Trencin in manette. La stampa suggerisce che l'arresto sia avvenuto in relazione al caso del ristorante Fatima di Trencin, nel quale gli investigatori hanno rivolto a cinque persone accuse di ostruzione della giustizia e falsa testimonianza. Tra di loro l'ex sottosegretaria alla Giustizia Monika Jankovska. "Confermiamo che la Naka è intervenuta. Non possiamo fornire altre informazioni al momento", ha detto la portavoce della polizia Denisa Bardyova. Krajmer si è dimesso dal suo ruolo nell'Agenzia nel marzo 2018, dopo gli omicidi del giornalista Jan Kuciak e della fidanzata Martina Kusnirova. (Vap)