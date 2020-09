India: caso Sushant Singh Rajput, negata libertà su cauzione ad attrice Rhea Chakraborty 

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte d’assise di Mumbai, nello Stato indiano del Maharashtra, ha respinto l’istanza di libertà su cauzione dell’attrice Rhea Chakraborty, 28 anni, arrestata l’8 settembre dal Narcotics Control Bureau (Nbc), l’agenzia antidroga dell’India, per presunti illeciti riguardanti sostanze stupefacenti nell’ambito delle indagini sulla morte dell’attore Sushant Singh Rajput. La Corte ha respinto anche le istanze degli altri arrestati: il fratello Showik Chakraborty, i collaboratori Samuel Miranda e Dipesh Sawant e altre due persone, Zaid Vilatra e Abdel Basit Parihar. L’attrice si proclama innocente e il suo avvocato, Satish Maneshinde, ha detto che la difesa deciderà la prossima settimana se ricorrere all’Alta corte. Sul decesso di Rajput indagano anche il Central Bureau of Investigation (Cbi), l’agenzia investigativa federale, e l’Enforcement Directorate (Ed), l’agenzia investigativa del ministero delle Finanze; entrambe hanno interrogato l’attrice, che aveva una relazione col collega. L’attore, originario di Patna, nel Bihar, è stato trovato morto, all’età di 34 anni, nella sua casa di Mumbai, il 14 giugno. A causa di una precedente diagnosi di depressione e di difficoltà lavorative nell’ambiente di Bollywood, è stato ipotizzato il suicidio, ipotesi che non convince la famiglia. (segue) (Inn)