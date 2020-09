Fase 3: Casellati, favorire scambi internazionali eliminando burocrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per far ripartire il Paese dopo la crisi causata dall’emergenza coronavirus bisogna favorire gli scambi internazionali attraverso l’eliminazione della burocrazia. Lo ha detto il presidente del Senato Elisabetta Casellati intervenendo alla presentazione del Libro Blu dell’Agenzia Dogane e Monopoli. “La dogana, che nasce storicamente come uno strumento costruito per proteggere e difendere, si è rivelato un potente mezzo di apertura, di integrazione, di proiezione nel mondo, di crescita e sviluppo economico – ha spiegato Casellati -. Lo è soprattutto per l’Italia, un Paese che da sempre, per posizione geografica, cultura e tradizione, è stato al centro del commercio mondiale, rotta di transito obbligata per qualsiasi flusso di scambio”. (segue) (Rin)