Fase 3: Casellati, favorire scambi internazionali eliminando burocrazia (2)

- “In questo perimetro, dove sicuramente l’Agenzia ha avuto un ruolo importante, è necessario interrogarsi su quale ulteriore contributo essa possa offrire rispetto alle sfide poste da una emergenza sanitaria che ha profondamente cambiato il quadro economico nazionale ed internazionale – ha osservato Casellati -. L’attuale contesto ci mostra famiglie in grande sofferenza e gruppi di imprese che devono reinventare processi produttivi e commerciali per fare fronte a esigenze di scambi e consumi trasformati dall’epidemia. Di fronte a questi cambiamenti, la prima forma di sostegno alle aziende che l’Agenzia delle Dogane può offrire è incrementare gli scambi internazionali attraverso l’eliminazione della burocrazia. Meno carte, regole chiare e procedure semplificate. Ma questa attività pur rilevante rischia di rimanere monca se le merci che arrivano nel nostro Paese non riescono poi a circolare in maniera efficiente. Su questo, c’è molto da fare”. (Rin)