Scuola: ministero a dirigenti scolastici, fornitura mascherine e arredi copre personale e studenti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In attesa del completamento del rinnovo degli arredi scolastici, nel breve periodo, seguendo le indicazioni del Cts e quanto già comunicato il 13 agosto dal ministero, potrà essere consentito - conclude il comunicato - lo svolgimento dell’attività didattica in presenza tramite l’utilizzo della mascherina, strumento di prevenzione cardine da adottare, unitamente alla garanzia di periodici e frequenti ricambi d’aria, insieme con le consuete norme igieniche. (Com)