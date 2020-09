Ue: Casellati, su Recovery fund parlamento sia primo interlocutore governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli deve “stimolare il governo ad investire su progetti di modernizzazione e ottimizzazione dei grandi scali portuali e interportuali, incentivando e favorendo tutti i collegamenti con le grandi reti strategiche italiane ed europee”. Lo ha detto il presidente del Senato Elisabetta Casellati intervenendo alla presentazione del Libro Blu dell’Agenzia. “E abbiamo di fronte anche la grande occasione delle risorse del Recovery fund – ha sottolineato Casellati -. È chiaro che deve essere il parlamento il primo interlocutore del governo a decidere il piano di utilizzo, ma ritengo che la questione infrastrutturale debba essere una priorità per dare competitività all’economia. In quest’ottica, è necessario procedere anche con la digitalizzazione dell’intero sistema doganale, una prospettiva strategica per ridare slancio all’occupazione e offrire concreti sbocchi professionali soprattutto ai giovani”.(Rin)