11 settembre: commemorazione con Raggi e Eisenberg, Roma e New York uniti contro terrorismo (2)

- L'ambasciatore Eisenberg ha ringraziato la sindaca e spiegato: "Quel giorno ho perso 85 dei colleghi con i quali avevo lavorato per otto anni. Come sapete abbiamo perso 3 mila persone. Da quel giorno - ha aggiunto - è iniziata una guerra che in qualche modo ancora continua, una guerra contro il terrorismo in tutto il mondo. Gli Stati Uniti, l'Italia e tutti quei Paesi che si sono uniti alla nostra lotta al terrorismo condividono la speranza che un atto terroristico come quello non accadrà mai più. Lavoriamo insieme per questo". (Rer)