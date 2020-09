Croazia: parlamento chiamato a votare legge sulla ricostruzione post-sisma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I deputati del parlamento croato sono chiamati oggi a votare il testo di legge che definisce i termini per la ricostruzione dopo il terremoto che ha colpito Zagabria lo scorso marzo. Le misure contro il coronavirus prevedono che la votazione si svolga in tre sale distinte oltre che tramite collegamento video per i parlamentari che si trovano in autoisolamento. La legge definisce il modello secondo il quale la ristrutturazione edilizia degli edifici sarà finanziata per il 60 per cento dallo Stato e per il 20 per cento dalla città di Zagabria, dalle contee e dai proprietari di immobili. Per i proprietari con un salario minimo e nessun patrimonio la ricostruzione sarà pagata interamente dallo Stato, dalla contea o dalla città. Lo scorso 22 marzo due scosse di magnitudo 5,5 e 4,9 della scala Richter hanno colpito Zagabria e le zone circostanti. Sono oltre 26 mila gli edifici che hanno subito dei danni e sono circa 1.900 quelli risultati inagibili. Il 23 marzo è deceduta una giovane di 15 anni per le ferite riportate durante il crollo di un edificio. (Seb)