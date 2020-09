Milano: arrestati due spacciatori, sequestrato quasi 1 kg di droga a Lorenteggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata di ieri la Polizia di Stato ha arrestato a Milano un cittadino albanese di 52 anni per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Gli agenti della volante del Commissariato Lorenteggio, durante il servizio di controllo del territorio, finalizzato alla prevenzione dei reati in genere, percorrendo via Noale, hanno notato un'auto che, alla vista della macchina della Polizia, ha accelerato la marcia per evitare un eventuale controllo. Una volta fermata l'autovettura in via Val d'Intelvi, i poliziotti hanno controllato l'uomo alla guida, un cittadino albanese di 52 anni, che fin da subito si è mostrato agitato. Gli agenti, insospettiti dal comportamento dell'autista, hanno perquisito il veicolo sul quale viaggiava, trovando, nascosto nel vano batteria lato passeggero, un involucro in cellophane avvolto in un sacco nero contenente un totale di 600 grammi di cocaina e due telefoni cellulari. Ieri sera, invece, i poliziotti della Squadra Investigativa del Commissariato Lorenteggio hanno arrestato un altro spacciatore italiano, di 34 anni, fermato durante un controllo e trovato in possesso di 1.3 grammi di hashish e 650 euro in banconote di piccolo taglio. Dalla perquisizione nella sua abitazione gli agenti hanno trovato altri 1200 euro e 350 grammi di droga di cui 183 grammi di marijuana e 166 di hashish. Il 34enne è stato quindi arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. (Com)