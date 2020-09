Governo: Fassina (Leu) su Mes, errore economico e politico, serve svolta Bce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Chi continua a raccomandare il Mes, come anche oggi il presidente Bonaccini, dovrebbe documentarsi meglio. Forse, diventerebbe chiaro perché 17 Stati Ue richiedono il Sure e nessuno, invece, vuole accedere al Mes, nonostante in tanti avrebbero risparmi in termini di spesa per interessi. Affidarsi al Mes, sarebbe un errore economico e politico". Così Stefano Fassina, deputato di Liberi e uguali, opiste di "Coffee Break" su La7. "Le condizionalità all’accesso non vi sono, scattano dopo in quanto siamo un debitore oggettivamente esposto. Nello scenario in cui siamo, segnato da deflazione e impraticabilità della rotta mercantilista degli ultimi 30 anni, chi sta al governo di una nazione zavorrata da un debito pubblico superiore al 160 per cento del Pil dovrebbe preoccuparsi di costruire il consenso politico nell’eurozona per dare legittimazione democratica alla Bce affinché compia una svolta in linea con la Federal Reserve: massima occupazione come obiettivo prioritario", ha concluso Fassina. (Rin)