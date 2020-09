Lega: Grimoldi, vandalizzata sede a Voghera, andiamo avanti più forti di prima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Paolo Grimoldi, deputato della Lega e segretario della Lega Lombarda Salvini Premier, denuncia in una nota un atto vandalico ai danni di una sede della Lega a Voghera, in provincia di Pavia: “Ci risiamo, riecco i fascisti rossi. Un'altra aggressione ad una sede della Lega in Lombardia. Stavolta a Voghera, dove è in corso la campagna elettorale comunale. Riecco i 'kompagni che sbagliano' con la loro violenza verbale, con le loro solite scritte spray con minacce contro Salvini. Ormai siamo abituati ad essere bersaglio di fascisti rossi: se pensano di fermarci così o intimidirci si sbagliano. Noi andiamo avanti più forti di prima. Solidarietà e vicinanza alla Lega di Voghera e a tutta la sua gente”. (Com)