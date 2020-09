Mediterraneo orientale: segretario di Stato Usa Pompeo in visita a Cipro nel fine settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato degli Stati Uniti, Mike Pompeo, è atteso sabato a Cipro per portare avanti un lavoro di mediazione volto a trovare una soluzione pacifica alle tensioni crescenti nel Mediterraneo orientale, originate dalle operazioni di Ankara nel Mediterraneo orientale. Secondo Pompeo, riferisce il quotidiano greco "Kathimerini", la crisi che vede coinvolte Cipro, la Grecia e la Turchia “deve essere risolta in un modo diplomatico e pacifico”. “Speriamo che ci sarà un vero dialogo e speriamo che gli assetti militari (turchi) saranno ritirati, così che queste conversazioni possano tenersi”, ha dichiarato Pompeo che prima di recarsi a Cipro sarà in visita a Doha, in Qatar, per l'avvio dei negoziati intra-afgani. (Gra)