Russia: delegato Onu su caso Navalnyj, Mosca teme Opcw diventi strumento per gioco geopolitico

- La Russia è preoccupata per il destino dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche, che potrebbe diventare uno "strumento di gioco geopolitico". Lo ha affermato Vasilij Nebenzya, rappresentante permanente della Federazione Russa presso le Nazioni Unite e il Consiglio di sicurezza dell'Onu. Il diplomatico russo ha espresso preoccupazione per le notizie di presunti trasferimenti di materiali all'Opcw nel caso dell'attivista dell'opposizione Aleksej Navalnyj. "La Russia è profondamente preoccupata per il fatto che l'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche stia diventando uno strumento nella lotta geopolitica", ha dichiarato il rappresentante permanente russo all'Onu, ripreso dai media di Mosca. In precedenza, i media tedeschi con riferimento al vice rappresentante ufficiale del Consiglio dei ministri della Germania Martin Fitz ha riferito dei piani del governo di Berlino di tenere consultazioni con l'Opcw sul presunto avvelenamento di Navalnyj, attualmente ricoverato nella capitale tedesca. (Rum)