Ue: Patuanelli su "Il Foglio", investire le risorse nel modo giusto ricucendo le fratture delle attività produttive (3)

- Patuanelli scrive che il governo sta disegnando "una serie di proposte che porteremo in Europa per avere accesso al Recovery fund e alle risorse del Next generation Eu: un mosaico fatto da molte tessere che però si incastrano l'una nell'altra e che renderanno più forti i nostri sistemi produttivi, più capaci le nostre imprese di fare rete, di crescere sia dimensionalmente che economicamente; di essere più fortemente capitalizzate e quindi di avere maggiore accesso al credito. Stiamo dando all'impresa alcune risposte che riteniamo manchino da molti anni. Per farlo, ci sono poi da affrontare i grandi temi dell'execution, cioè di come ciò che disegniamo arriva direttamente all'impresa e nell'industria". Crede inoltre "che non sia necessario stravolgere strumenti che le imprese già conoscono e utilizzano. Penso ad esempio a tutto il pacchetto 4.0. Siamo intenzionati a rafforzarlo aumentando le aliquote del credito d'imposta, ad ampliare il range di beni che possono far parte del pacchetto, a implementare la formazione 4.0. Centrale è la necessità dell'impresa di aumentare le proprie competenze. Vogliamo ampliare i massimali ma soprattutto rendere strutturale questo pacchetto: la prima cosa che gli imprenditori chiedono è avere certezza nel tempo degli strumenti di cui dispongono". Un altro esempio: "l'eco bonus e il sisma bonus. Sono strumenti che nel campo dell'edilizia si utilizzano da moltissimi anni, con l'aliquota al 35 per cento - come è stata nella prima fase dell'attuazione - poi al 50, al 60 e fino all'85 per alcuni aspetti del sisma bonus, e oggi con il 110 per cento per alcuni interventi di forte riqualificazione energetica o di adeguamento sismico. Al di là dell'aliquota lo strumento è ormai ben conosciuto e penso che non si debba aspettare il 30 dicembre, cioè l'approvazione notturna delle legge di bilancio, per avere la certezza della proroga di tale strumento per l'anno successivo". (Res)