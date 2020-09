Economia: Buia (Ance) a "Il Sole 24 Ore", irregolarità non definitive, estorsione alle imprese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mettere tutti sullo stesso piano crea delle grandi distorsioni. "Se venisse applicata in tutti i casi allo stesso modo, sarebbe il 'de profundis' per molte imprese. Rischiamo un'ulteriore emorragia di operatori attivi nei lavori pubblici, con conseguenze devastanti. In alternativa, il pericolo è che ci sia una sorta di estorsione. Se ho una cartella da 5.500 euro, anziché rischiare l'esclusione dagli appalti, in base a questa norma mi converrà pagare. Senza attendere il giudizio finale nel merito, stiamo attivando una presunzione di colpevolezza immediata Non dimentichiamo, però, che nella maggioranza dei casi le imprese vincono nei giudizi con l'agenzia". Diversi emendamenti, non approvati in fase di conversione, proponevano dei correttivi. "No, va assolutamente cancellata. È una norma non opportuna, vessatoria, scora etta. In subordine, ma sarebbe davvero preferibile la cancellazione,vanno almeno fissati dei criteri che consentano di comprendere in che modo sarà determinata la possibile esclusione", ha concluso Buia. (Res)