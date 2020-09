Economia: Ruocco (Commissione banche) a "la Repubblica", ok Cdp in cordata per la Borsa ma monitorare il mercato dei bond (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mps ha poco capitale e crediti malandati. "Mps ha 1.436 filiali,100 miliardi di raccolta e 82,5 di impieghi. Dopo la vendita di crediti ad Amco, può continuare a svolgere un ruolo importante nei servizi di banca e finanza. Io auspico che l'uscita del Tesoro avvenga tramite integrazione con altro gruppo, creando un terzo campione italiano. I candidati non mancano: a mero titolo di esempio cito Banco Bpm, Bper, Credem. In analogia con l'operazione Intesa-Ubi, le filiali Mps eccedenti le soglie antitrust potrebbero andare ad altri: ho già lanciato l'idea che la rete meridionale degli sportelli Mps possa entrare nel polo nascente sulla Popolare di Bari spa". "Da ultimo, - continua - la licenza bancaria di Mps, il residuo portafoglio sofferenze e le strutture centrali potrebbero integrarsi con Amco creando un gestore di crediti che fronteggi lo strapotere dei fondi stranieri che si comportano da 'avvoltoi', e senza supportare le posizioni debitorie fanno il mercato comprando Npl dalle banche". Bisogna però convincere il Tesoro, determinato a vendere Mps presto e a qualunque costo. "II rischio di cristallizzare una perdita oltre i 7 miliardi di euro dovrebbe essere già un argomento. Sempre che, visto il significativo contenzioso che grava sulla banca, che ha richieste darmi per 10 miliardi di euro, alla fine non si debba venderla con ulteriore dote in denaro. Alla exit strategy del Tesoro serve una prospettiva diversa", ha concluso Ruocco. (Res)