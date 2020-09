Ict: Amendola al "Corriere della Sera", lo Stato diventerà più digitale ma sul 5G attenzione agli affari con la Cina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Verrà anche ii momento del 5G, la nuova generazione di comunicazioni mobili velocissime e a grande portata. "C'è un tema di sicurezza. I dati sono il nuovo petrolio, i dati degli italiani sono la proprietà intellettuale del Paese. Dunque mi auguro che non solo l'Italia, ma l'intera Europa, sia molto più rigida. Non ho mai messo in discussione i rapporti commerciali e di scambi con la Cina, ma sulla sicurezza non si possono fare compromessi. Se si parla di autorizzazioni sul 5G a imprese cinesi, o di qualunque altro Paese, si pone una questione di sicurezza nazionale. E di sovranità, come dice il presidente francese Emmanuel Macron. Questi sono temi che un Paese come il nostro tratta con gli alleati europei e atlantici, non con altri". Dunque niente aziende cinesi nel 5G italiano. "Ormai ne stiamo discutendo a livello europeo. Non è questione di essere anti-cinesi, è un fatto normale. Le chiavi di casa mia io le do ai miei familiari, non ad altri. Il ministro della Difesa Lorenzo Guerini e io ne parliamo molto. Non significa essere ammiratori di Donald Trump. Negli Stati Uniti Joe Biden, il candidato democratico, su questi principi è anche più fermo del presidente. Prima di aprire alla concorrenza ci vogliono requisiti di sicurezza". Ma l'Italia è comunque dipendenti dalla Cina per la fornitura di tanti prodotti essenziali. "Uno degli obiettivi del Recovery Plan italiano è proprio favorire il reshoring, il rimpatrio di alcune linee di produzione. Non sarà facile, ma il ministero dello Sviluppo sta lavorando a progetti precisi. Vivevamo in un mondo malato, come dice papa Francesco, con degli standard legali internazionali che giocavano contro l'Unione Europea. Eravamo la cenerentola fra le grandi potenze commerciali, insicuri e a bassa crescita. Ora l'Europa sarà in campo". (Res)