Navalnyj, la Russia prepara una nuova richiesta di partecipazione alle azioni investigative in Germania

- Il ministero dell'Interno della Federazione Russa sta preparando un'ulteriore richiesta di partecipazione alle azioni investigative in corso in Germania come parte delle indagini sul caso dell'attivista di opposizione Aleksej Navalnyj. Lo ha annunciato il Dipartimento investigativo dei Trasporti del ministero dell'Interno competente per il Distretto Federale Siberiano, al quale la Procura generale ha affidato le indagini pre-investigative."In relazione alla pubblicazione sui media di rapporti sull'uscita del cittadino Navalnyj dal coma, le unità investigative stanno preparando un'ulteriore richiesta di assistenza legale alle autorità competenti della Repubblica federale di Germania", si legge nel messaggio. Secondo quanto affermato dal direttore del dipartimento investigativo, Sergej Potapov, la richiesta includerà una petizione per la possibilità di presenziare da parte di investigatori, esperti e medici russi durante le azioni investigative su Navalnyj in Germania.Ieri 10 settembre, il rappresentante permanente della Russia presso l'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (Opcw) Aleksander Shulgin ha dichiarato che la Germania non aveva presentato all'organizzazione materiali che confermassero il presunto avvelenamento di Navalnyj con sostanze del gruppo Novichok. Le autorità russe insistono sull'assenza di una risposta dalla Germania alla richiesta della Procura generale, che ha richiesto i risultati delle analisi mediche sulla base delle quali sono state tratte conclusioni sul suo presunto avvelenamento e sulle modalità in cui sarebbe avvenuto. Nella stessa giornata "Der Spiegel" e "Bellingcat" hanno riferito che le condizioni di Navalnyj erano migliorate al punto di poter interagire e "probabilmente ricordare i dettagli dell'accaduto". (Rum)