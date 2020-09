Asia: segretario Usa Pompeo esorta paesi sud-est asiatico a "resistere" alla Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno esortato i paesi del sud-est asiatico a resistere al "bullismo marittimo" da parte della Cina e a rivalutare gli accordi commerciali con le sue aziende statali. Lo ha dichiarato ieri, 10 settembre, il segretario di Stato Usa Mike Pompeo parlando in collegamento video con i ministri degli Esteri dell'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean). "La regione dovrebbe avere fiducia negli Stati Uniti e sapere di poter contare sul suo sostegno. [...] Oggi dico di riconsiderare i rapporti d'affari con le stesse imprese statali che opprimono gli stati costieri dell'Asean nel Mar Cinese Meridionale", ha affermato Pompeo. L'Asean ha affermato di non voler schierarsi, nel mezzo agli attriti dovuti al recente aumento delle attività militari da parte di entrambe le potenze nel Mar Cinese Meridionale. Alla domanda sulle tensioni Cina-Stati Uniti, il ministro degli Esteri indonesiano Retno Marsudi ha dichiarato: "Non vogliamo rimanere intrappolati in questa rivalità". La Cina afferma di avere la sovranità storica sulla maggior parte delle vie navigabili, ma i suoi vicini e gli Stati Uniti affermano che la rivendicazione non ha alcun fondamento nel diritto internazionale, inclusa la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (Unclos) del 1982, di cui la Cina è firmataria. (segue) (Cip)