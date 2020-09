Asia: segretario Usa Pompeo esorta paesi sud-est asiatico a "resistere" alla Cina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto riferisce la stampa internazionale, in una dichiarazione congiunta rilasciata nella tarda serata di ieri, gli Stati membri dell'Asean hanno affermato che sono stati compiuti progressi nei negoziati per redigere un codice di condotta nel Mar Cinese Meridionale che fosse coerente con il diritto internazionale, inclusa l'Unclos. "Preoccupazioni sono state espresse da alcuni ministri per le le attività e i gravi incidenti nella zona che hanno eroso la fiducia, accresciuto le tensioni e potrebbero minare la pace, la sicurezza e la stabilità regionali", si legge nel comunicato. Nel corso dello stesso incontro, il ministro degli Esteri della Cina Wang Yi ha dichiarato che gli Stati Uniti stanno intervenendo direttamente nelle controversie territoriali e marittime nel Mar Cinese Meridionale a causa delle proprie esigenze politiche e stanno diventando il più grande motore della militarizzazione nella regione. "La pace e la stabilità sono il più grande interesse strategico della Cina nel Mar Cinese Meridionale. È anche l'aspirazione strategica comune della Cina e dei paesi dell'Asean", ha spiegato. Wang ha aggiunto che la Cina è disposta a comunicare e dialogare con gli Stati Uniti per ottenere maggiore cooperazione. (segue) (Cip)