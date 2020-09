Germania: Wirecard, al via oggi al Bundestag iter per commissione d'inchiesta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella stessa giornata in cui a Berlino si apre la riunione informale del Consiglio Economia e Finanza dell'Ue (Ecofin), presieduta dal ministro delle Finanze tedesco Olaf Scholz e affiancata dall'incontro dell'Eurogruppo, al Bundestag inizia l'iter per l'istituzione della commissione parlamentare d'inchiesta sugli aspetti politici del caso Wirecard, richiesta dalle formazioni di opposizione Verdi, La Sinistra e Partito liberaldemocratico (Fdp). Come riferisce il settimanale “Wirtschaftswoche”, l'obiettivo è principalmente indagare sulle “omissioni” del governo tedesco e dell'Autorità federale per la vigilanza finanziaria (Bafin) nella vicenda. Secondo l'opposizione, il governo federale “ha fatto troppo poco per chiarire” e “numerose questioni sono ancora aperte”. Affinché la commissione parlamentare d'inchiesta possa essere istituita, è necessaria l'approvazione di un quarto dei 709 deputati del Bundestag. Verdi, La Sinistra e Fdp contano complessivamente 216 seggi. Dai gruppi della maggioranza formata da Unione cristiano-democratica (Cdu), Unione cristiano-sociale (Csu) e Partito socialdemocratico tedesco (SpD) non vi è stata finora alcuna resistenza all'iniziativa. Società tedesca di servizi per la finanza, Wirecard ha dichiarato fallimento il 25 giugno scorso dopo essere stata travolta dallo scandalo dei bilanci gonfiati per 1,9 miliardi di euro. La procura di Monaco di Baviera sta indagando per falso in bilancio, frode, manipolazione del mercato e riciclaggio di denaro. Con la commissione parlamentare d'inchiesta, l'opposizione intende fare luce sul rapporto tra il governo federale e l'azienda. In particolare, il ministero delle Finanze e il Bafin sono accusati di negligenza nella supervisione di Wirecard. L'opposizione denuncia, infine, i contatti tra la Cancelleria federale e la società. (Geb)