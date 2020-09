Italia: “Handelsblatt”, Deutsche Boerse in svantaggio nella corsa a Borsa Italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella possibile corsa all'acquisto di Borsa Italiana, Deutsche Boerse appare sfavorita rispetto alla sua concorrente Euronext. È quanto afferma il quotidiano “Handelsblatt”, osservando che, per Borsa Italiana, Euronext presenterebbe un'offerta congiunta con la Cassa depositi e prestiti (Cdp). Grazie alla cooperazione con la banca statale italiana, la società francese sarebbe quindi favorita, perché “le acquisizioni di borse sono per tradizione decisioni altamente politiche”. Inoltre, per diversi politici italiani, la soluzione migliore sarebbe il ritorno “almeno parziale in mano italiana” della Borsa di Milano, controllata al 100 per cento dal London Stock Exchange Group. Nella competizione tra Euronext e Deutsche Boerse per Borsa Italiana, vi è poi da considerare che, secondo fonti informate sui fatti, il presidente francese Emmanuel Macron starebbe lavorando per la vittoria del primo gruppo. Le possibilità di vittoria di Deutsche Boerse sarebbero, quindi, “piuttosto scarse”. Tuttavia, la società può contare sul presidente del proprio consiglio di amministrazione, Theodor Weimer, che per diversi anni è stato presidente di HypoVereinsbank (Hvb), controllata di Unicredit in Germania. Secondo “Handelsblatt”, Weimer sa infatti “come muoversi a Milano”, dove ha sede Unicredit. (Geb)