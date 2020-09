Il segretario di Stato Usa Pompeo esorta i Paesi del sud-est asiatico a "resistere alla Cina"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno esortato i paesi del sud-est asiatico a resistere al "bullismo marittimo" da parte della Cina e a rivalutare gli accordi commerciali con le sue aziende statali. Lo ha dichiarato ieri, 10 settembre, il segretario di Stato Usa Mike Pompeo parlando in collegamento video con i ministri degli Esteri dell'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean). "La regione dovrebbe avere fiducia negli Stati Uniti e sapere di poter contare sul suo sostegno. [...] Oggi dico di riconsiderare i rapporti d'affari con le stesse imprese statali che opprimono gli stati costieri dell'Asean nel Mar Cinese Meridionale", ha affermato Pompeo. L'Asean ha affermato di non voler schierarsi, nel mezzo agli attriti dovuti al recente aumento delle attività militari da parte di entrambe le potenze nel Mar Cinese Meridionale. Alla domanda sulle tensioni Cina-Stati Uniti, il ministro degli Esteri indonesiano Retno Marsudi ha dichiarato: "Non vogliamo rimanere intrappolati in questa rivalità". La Cina afferma di avere la sovranità storica sulla maggior parte delle vie navigabili, ma i suoi vicini e gli Stati Uniti affermano che la rivendicazione non ha alcun fondamento nel diritto internazionale, inclusa la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (Unclos) del 1982, di cui la Cina è firmataria.Secondo quanto riferisce la stampa internazionale, in una dichiarazione congiunta rilasciata nella tarda serata di ieri, gli Stati membri dell'Asean hanno affermato che sono stati compiuti progressi nei negoziati per redigere un codice di condotta nel Mar Cinese Meridionale che fosse coerente con il diritto internazionale, inclusa l'Unclos. "Preoccupazioni sono state espresse da alcuni ministri per le le attività e i gravi incidenti nella zona che hanno eroso la fiducia, accresciuto le tensioni e potrebbero minare la pace, la sicurezza e la stabilità regionali", si legge nel comunicato. Nel corso dello stesso incontro, il ministro degli Esteri della Cina Wang Yi ha dichiarato che gli Stati Uniti stanno intervenendo direttamente nelle controversie territoriali e marittime nel Mar Cinese Meridionale a causa delle proprie esigenze politiche e stanno diventando il più grande motore della militarizzazione nella regione. "La pace e la stabilità sono il più grande interesse strategico della Cina nel Mar Cinese Meridionale. È anche l'aspirazione strategica comune della Cina e dei paesi dell'Asean", ha spiegato. Wang ha aggiunto che la Cina è disposta a comunicare e dialogare con gli Stati Uniti per ottenere maggiore cooperazione.L’amministrazione del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha alzato formalmente il velo sul confronto serrato tra gli Usa e la Cina nel Mar Cinese Meridionale, principale teatro dell’espansionismo territoriale cinese, bacino di ingenti riserve di idrocarburi e altre risorse naturali, snodo attraverso cui transitano ogni anno merci per oltre 3 mila miliardi di dollari. A luglio, il segretario di Stato Usa Mike Pompeo ha contrastato apertamente le rivendicazioni territoriali cinesi in quella regione, definendole “illegali”, e ufficializzando di fatto un mutamento radicale della politica estera di Washington, che sinora aveva caratterizzato la propria presenza militare sulle acque contese secondo un’ottica di terzietà, ed evidenziando l’esigenza di garantire la libertà di navigazione e lo status quo tra la prima potenza asiatica e i suoi vicini del Sud-est asiatico.“Vogliamo essere chiari: le rivendicazioni di Pechino sulle risorse offshore di gran parte del Mar Cinese Meridionale sono del tutto illegali, così come la campagna di prevaricazioni (ai danni dei paesi vicini) tesa ad estendere il proprio controllo su di esse”, ha dichiarato il capo della diplomazia Usa, aggiungendo che Washington rigetta qualunque diritto accampato da Pechino a più di 12 miglia nautiche dall’atollo delle Spratly, unilateralmente militarizzato dalla Cina. Le dichiarazioni di Pompeo costituiscono la risposta di Washington alla recente accelerazione impressa da Pechino alle tensioni regionali: negli ultimi mesi, infatti, la Cina ha intensificato il proprio attivismo militare sulle acque contese approfittando della pandemia di coronavirus, che ha temporaneamente limitato anche la capacità operativa della Marina militare Usa nell’Asia-Pacifico.Lo scorso maggio Pechino ha formalmente classificato vaste porzioni del Mar Cinese Meridionale come divisioni amministrative della provincia insulare di Hainan, innescando dure reazioni da parte di Filippine e Vietnam, che accampano a loro volta diritti sugli atolli di Spratly e Paracel e sulle risorse celate dalle acque circostanti. La presa di posizione esplicita degli Stati Uniti contro le rivendicazioni cinesi è parte però anche di una più ampia strategia dell’amministrazione Trump tesa a intensificare le pressioni sulla Cina su più fronti, avvalendosi anche della rete di alleanze edificata da Washington sin dal Secondo dopoguerra. Nelle scorse settimane l’amministrazione Trump è tornata a innalzare il livello delle ostilità commerciali con Pechino, varando ulteriori misure ai danni dei principali campioni cinesi dell’elettronica, classificandoli come entità di proprietà o sotto il controllo dell’Esercito popolare di liberazione. (Cip)