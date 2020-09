Germania: in calo il prezzo di benzina e diesel

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il declino del prezzo del petrolio trascina al ribasso il costo di benzina e diesel in Germania. È quanto riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. In particolare, l'Automobil club tedesco (Adac) ha rilevato che, nel corso della settimana, il prezzo medio del diesel è diminuito di 1,4 centesimi a 1,058 euro al litro. A sua volta, il costo della benzina Super E10 ha ceduto 0,9 centesimi, toccando gli 1,245 euro al litro. Al contrario, il prezzo del gasolio da riscaldamento ha sperimentato un lieve incremento, salendo a 37,55 euro per 100 litri, cifra non registrata in Germania da 17 anni. (Geb)