Referendum: Di Maio, taglio parlamentari non può essere visto come attacco alla democrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questi decenni sono stati tagliati la sanità, il welfare i trasporti, e non è mai stato posto il problema di rischi per la democrazia come invece succede per il taglio del numero dei parlamentari. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio intervenendo oggi alla trasmissione “Mattino 5”, parlando in favore del “si” al referendum del 20-21 settembre sul taglio dei parlamentari. Di Maio ha messo in evidenza come “dopo decenni”. Sarà possibile tagliare il numero dei parlamentari grazie al voto favorevole al referendum. “Si risparmiano 300 mila euro, che non sono tanti” ma questo, ha detta del ministro, “non può dirlo un parlamentare che guadagna 14 mila euro al mese”. Chiaramente dopo il referendum andranno modificati i regolamenti parlamentari, migliorando i meccanismi, ha aggiunto Di Maio. Parlare del taglio dei parlamentari come una minaccia è pretestuoso, ha detto il ministro, citando anche i dati di presenze di molti parlamentari, “che si sono già tagliati da soli”, pur percependo lo stipendio. Di Maio ha poi ricordato come il taglio dei parlamentari sia stato votato da tutte le forze politiche, anche da quelli che oggi si dicono contrarie e che di conseguenza “non può essere considerato come il referendum di una persona” o del M5s. (Rin)