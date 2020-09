© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ entrato in un negozio, la Upim di largo Boccea, zona Primavalle, rubando merce per qualche centinaio di euro. I dipendenti si sono accorti del furto in corso e hanno bloccato l’uomo, un tunisino di 41 anni, e hanno chiamato la polizia: sono intervenuti gli agenti del commissariato Aurelio, con una pattuglia, intorno alle 19.45, e hanno arrestato l’uomo. Dovrà rispondere di furto aggravato.(Rer)