Regionali: Di Maio, elezioni sono importanti per i cittadini, si decide sulla sanità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le elezioni regionali non sono importanti tanto per i partiti e per il Movimento 5 stelle, quanto per i cittadini. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio intervenendo oggi alla trasmissione “Mattino 5”. “Questo governo sta gestendo e si prepara a spendere 200 miliardi di euro del Recovery Fund, e in questo momento siamo concentrati su questo”, ha detto Di Maio. Le regionali sono importanti “soprattutto per i cittadini”, considerando che si decide “a chi mettere in mano la sanità, e quindi le chiavi degli ospedali”. (Rin)