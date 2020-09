Ue: Gualtieri, Italia presenterà ambizioso piano ripresa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia presenterà un ambizioso piano per la ripresa. Lo ha detto il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, entrando ai lavori della riunione informale dell'Eurogruppo a Berlino. Gualtieri si è detto "felice" di riprendere le riunioni con i colleghi europei "di persona". In particolare, ha sottolineato "lo spirito di fiducia" della riunione di oggi a Berlino. Il ministro ha ricordato la durezza della crisi, con una "caduta del Pil senza precedenti", ma ha ricordato che "l'Europa ha fatto le scelte giuste per rispondere alla pandemia". Ora è "cruciale" realizzare il Next Generation Eu e "avere i piani per la ripresa non solo per rafforzare, ma anche per modernizzare le nostre economie. Stiamo lavorando molto duramente su questo in Italia e presenteremo un ambizioso piano per la ripresa", ha aggiunto. (Geb)