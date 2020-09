Germania: deputati Cdu-Csu a ministro Interno, accogliere 5mila rifugiati da Grecia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguito del rogo che ha distrutto il campo profughi di Moria, sull'isola greca di Lesbo nel Mar Egeo, aumenta la pressione sul ministro dell'Interno tedesco, Horst Seehofer, affinché smetta di opporsi al trasferimento dei rifugiati dalla Grecia in Germania. È quanto afferma il quotidiano “Die Welt”, commentando il contenuto della lettera che 16 deputati di Unione cristiano-democratica (Cdu) e Unione cristiano-sociale (Csu) hanno inviato a Seehofer. In particolare, i rappresentanti di Cdu e Csu chiedono che la Germania accolga “dalla Grecia continentale 5 mila rifugiati riconosciuti, se possibile insieme ad altri paesi dell'Ue, ma anche da sola se necessario”. Al momento, “la priorità non è dare forma alla politica europea sui rifugiati”, ma “alleviare un'evidente emergenza umanitaria”. Tra i firmatari della lettera a Seehfoer, esponente della Csu, vi è il presidente della commissione Affari esteri del Bundestag, Norbert Roettgen, deputato della Cdu e candidato alla presidenza del partito. (Geb)